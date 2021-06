El Port de Tarragona finalitza amb èxit les tasques per a la regeneració de la platja de La Pineda

La platja es troba en condicions idònies abans de l'inici de la temporada estival

Actualitzada 02/06/2021 a les 10:57

El dragatge

Amb molta cura del medi ambient

La tasca que, anualment, assumeix el Port de Tarragona per fer front a la regressió costanera han acabat dins del termini fixat, després de poc més de dues setmanes de treballs.Es tracta de recuperar metres al mar i adequar l'aspecte de l'espai poc abans de la temporada d'estiu. En aquests moments s'estan fent algunes feines auxiliars de finalització de l'obra a la platja, com recollir les canonades.Els treballs van començar uns dies abans de l'arribada de la draga amb la instal·lació de tot el sistema de canonades fins a la mateixa platja i han acabat aquest dimecres 2 de juny com es tenia previst, aportant els 100.000m3 de sorra.Aquesta aportació extraordinària de sorra, unida a l'acció dels espigons de contenció que hi ha a cada banda de la platja, l'espigó dels Prats i l'espigó del Racó, permet el retorn de l'equilibri mediambiental a la platja de la Pineda.L'inici de les tasques per a la regeneració de la platja de La Pineda van començar a mitjans de maig quan es va realitzar la instal·lació de les canonades que transporten els sediments fins a la platja.Després d'instal·lar les canonades, la draga va començar la seva funció transportant els sediments a través de les canonades instal·lades fins davant de la costa on la maquinària terrestre els acabava repartint i aplanant.Pel Port de Tarragona és un objectiu permanent assolir l'excel·lència en la gestió ambiental en totes les seves línies d'actuació. I tenir cura per l'entorn natural en tots els àmbits d'actuació, especialment en el que es refereix a les obres és cabdal. És per aquest motiu, que a més de complir amb les mesures ambientals requerides per norma, ha aplicat uns controls propis i específics en aquesta obra.El Port de Tarragona ha controlat durant la realització de l'obra la qualitat del dragatge i de les aigües. S'ha analitzat la terbolesa de l'aigua i s'han instal·lat cortines per minorar-la.Per seguir amb les mesures ambientals de competitivitat en estratègies marítimes, s'han fet servir sonars i submarinistes per controlar que el dragatge no malmetia la flora de la zona, poblada de Cymodocea nodosa, una alga fanerògama marina inclosa en el llistat d'espècies silvestres de protecció especial.