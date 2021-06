El nombre de donants d'òrgans a Tarragona l'any 2020 es manté a pesar de la pandèmia

Els donants vàlids van ser 18, quinze d'aquestes donacions es van produir a l'Hospital Joan XXIII

Tot i la pandèmia, el número de donants d'òrgans a la província de Tarragona es va mantenir respecte a l'any anterior. L'any 2020 els donants vàlids van ser 18 i el 2019 també. D'aquests, 15 donacions de la província es van produir a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.Pel que fa als trasplantaments, en el període entre gener i el 31 de maig d'aquest any, 2021, els trasplantaments han pujat considerablement (43), respecte al mateix període de 2020 (29). Aquest esforç que s'ha fet ha provocat que la llista d'espera per a trasplantaments d'òrgans baixi de cent trenta-dos a cent vint-i-set. L'any 2020 van baixar lleugerament (102), respecte al 2019 (109).Com cada any, els trasplantaments renals són els més habituals, 73 trasplantaments de ronyó l'any 2020. Altres òrgans trasplantats, en menor mesura són el fetge, (17 al 2020) el cor (4), els pulmons (7) i el pàncrees (1).La coordinadora de trasplantaments de Tarragona i cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Joan XXIII, Dra. María Bodí, ha agraït «la solidaritat dels donants i de les seves famílies, tenint en compte l'any tant dur que tothom ha viscut». La Dra. Bodí també reconeix i posa en valor «l'esforç i la professionalitat dels treballadors implicats en el procés de donació i trasplantaments, especialment en aquests primers mesos de l'any 2021».