Donen 700 tests d'antigen ràpids per a la prova pilot dels castells per Sant Joan a Valls

La firma catalana Nesapor Europa, especialitzada en productes d'anàlisi i subministres per a laboratori, patrocinarà la prova pilot que permetrà que la Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls enlairin per Sant Joan els primers castells de la represa. La companyia aportarà els 700 kits de test per realitzar les proves d'antigen de la Covid-19 als 100 castelleres de les dues colles que participen en l'estudi clínic impulsat per l'Ajuntament, el Pius Hospital, l'Àrea Bàsica de Salut-ICS del Camp de Tarragona i les dues agrupacions castelleres.El protocol de la prova aprovada preveu que es testi a tots els castellers que prenen part en l'estudi clínic en sis ocasions durant el mes de juny. En concret, s'efectuaran els tests d'antígens durant els divendres que tenen assaig als locals -dies 4, 11, 18 i 21 de juny-, el mateix dia 24 per l'actuació a la plaça del Blat i per últim, una setmana després de Sant Joan, en aquest cas amb l'objectiu d'avaluar el contagi potencial, la incidència en la transmissió i el resultat de totes les mesures de prevenció i seguretat aplicades en aquesta prova pilot castellera.L'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha agraït la implicació d'aquesta empresa, motivant «la represa de l'activitat castellera» i que «la plaça 'km 0' del món casteller pugui gaudir dels primers pilars d'aquesta represa». «És un test molt còmode, només es fa a la part externa del nas, per tant ideal per a nens o per fer-lo molt cops», ha explicat Maria Assumpta Carabaza, com a responsable de l'empresa, que es va oferir a donar aquests tests de la seva marca al consistori vallenc. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Marc Ayala, ha respost al fet que des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, no es vegi amb bons ulls.