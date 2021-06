Demanen set anys i mig de presó per intentar matar una dona a Vila-seca tallant-li el coll i llençant-la pel balcó

La víctima s'hauria pogut agafar als barrots del balcó i davant les mirades de persones que passaven pel carrer, l'acusat hauria cessat la seva acció. El fiscal sosté que la dona va patir ferides per tall de 3,8 centímetres a la zona anterior cervical, així com altres lesions al coll, a les mans, als braços i genolls. A la dona li haurien quedat cicatrius a la zona cervical i a les dues mans.L'acusat va ser detingut el mateix dia dels fets, dos dies després va entrar en presó provisional i encara hi és. A banda dels set anys i mig de presó, la fiscalia també reclama inhabilitació especial per l'exercici del dret de sufragi passiu durant disset anys i mig, i prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres així com de comunicar-s'hi. Alhora, en el seu escrit, el ministeri públic manifesta la voluntat que quan l'home accedeixi al tercer grau o se li concedeixi la llibertat condicional, la resta de la condemna sigui substituïda «per l'expulsió del territori espanyol amb una prohibició de retorn de deu anys». Finalment, reclama que indemnitzi la víctima amb 600 euros per les lesions i 6.000 per les seqüeles.