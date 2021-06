IQOXE presentarà al·legacions a l'informe d'Inspecció de Treball que resol que va vulnerar el dret a vaga

Serveis mínims

L'origen de la problemàtica és la vaga convocada pels treballadors d'IQOXE el 30 de març. Entre els empleats i la direcció hi va haver discrepàncies sobre quins havien de ser els serveis mínims que s'havien d'implementar durant la jornada. Tot i algunes reunions, no hi va haver acord, tal com reconeix Inspecció de Treball. «El comitè d'empresa al·lega que no es va poder negociar la proposta empresarial que va arribar el dia abans de la vaga i a última hora. L'empresa no ha demostrat el contrari, si bé queda acreditat que hi va haver una proposta de la part social en els dies previs que l'empresa va rebutjar», s'indica en l'informe. Amb tot, l'inspector remarca que la jurisprudència indica que «els serveis essencials de manteniment no poden ser declarats unilateralment per la part empresarial».Amb tot, el punt de màxim conflicte va ser la unitat d'òxid d'etilè. La companyia sosté en el comunicat que aturar-la durant la jornada de vaga «hagués pogut suposar» un risc per a les instal·lacions i que per això va decidir «mantenir els serveis mínims de producció». Segons es recull de la inspecció, IQOXE va argumentar que amb l'aturada i posterior represa dels equips el risc d'avaria s'incrementa. En aquest sentit, va exposar que el fabricant tarda uns deu mesos en reposar les peces si hi ha algun problema mecànic i que les que tenien al magatzem per situacions d'emergència les van haver de fer servir unes setmanes abans, amb la qual cosa una nova fallada hagués suposat mesos d'inactivitat de la planta «i un nou ERTO» per als empleats.En l'informe, l'inspector rebat les explicacions de la següent manera: «Aquest risc -d'avaria- no ha pogut ser avaluat ni quantificat, ni per l'empresa ni pel fabricant». I afegeix: «Que els representants de l'empresa considerin bàsica la falta de recanvis en cas d'avaria és un problema de manteniment totalment aliè a la vaga. Si el risc d'avaria és tan elevat, per què els responsables de manteniment no s'han proveït de més recanvis?», es pregunta.A banda, el document recull les versions dels treballadors, que expliquen en l'últim any l'equip s'havia aturat «set o vuit vegades» durant el període en el qual la companyia va fer un ERTO a causa de la pandèmia de la covid-19. En altres ocasions, hi hauria hagut aturades causades per talls del subministrament elèctric. Pels empleats, els aparells funcionen «sense cap problema si es fa una aturada planificada i una encesa progressiva».Tot plegat va generar polèmica entre la direcció i els manifestants pel que fa als serveis mínims que s'havien d'implementar. La inspecció de treball ha constatat que a la unitat d'òxid d'etilè hi va acabar havent-hi el mateix nombre de treballadors que un dia normal. «Pel que fa al quadrant de torns de la unitat d'òxid d'etilè, es confirma que el seu funcionament normal requereix un contramestre i quatre operaris per torn, que és el que es va incloure com a part dels serveis mínims de manteniment», concreta l'informe.En aquest sentit, el funcionari de l'administració manifesta que «IQOXE va decidir mantenir les unitats productives en funcionament el dia de la vaga» i que la planta d'òxid d'etilè va fabricar «el 62%» en comparació amb un dia normal, i que el producte «es va emmagatzemar sense ser distribuït». Paral·lelament, la química va continuar fabricant i distribuint vapor a clients de l'empresa. «En aquest sentit, l'activitat de l'empresa va anar més enllà del manteniment i va estar en funcionament. Per això va requerir l'assistència de la totalitat de les persones que treballen ordinàriament a l'equip». I resumeix: «El fet que la planta quedés en funcionament és per tant una restricció a un dret fonamental: el dret de vaga dels treballadors».Sobre aquesta qüestió, IQOXE defensa que «la plantilla total està integrada per 114 persones treballadores, de les quals 32 van ser designades com a serveis de manteniment i seguretat». «És a dir, només el 28% de la plantilla total de l'empresa estava cridada a serveis mínims. D'aquells 32 empleats inclosos en els serveis mínims, 24 pertanyen a la plantilla de producció, la qual està formada per 52 persones. Per tant un percentatge del 54% de la plantilla de producció de l'empresa va poder exercir el dret a vaga si així ho va considerar adient», sosté l'empresa, que reitera que «entén que va procedir de manera responsable i correcta».