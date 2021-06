Inspecció de Treball emet set informes contra IQOXE per infraccions greus en menys d'un any i mig

Pel que fa a la denúncia per vulneració del dret de vaga, el secretari general de CCOO Indústria a Tarragona, José Martín, ha explicat a l'ACN que Inspecció de Treball ha resolt que IQOXE va posar uns serveis mínims «abusius». «L'empresa va argumentar que no podia aturar un compressor perquè es podia avariar, però era una excusa perquè durant l'ERTO el van posar en marxa i aturar fins a vuit vegades amb normalitat», ha explicat. Així, en la vaga convocada pels treballadors el passat 30 de març, IQOXE «va seguir produint òxid d'etilè i va subministrar vapor a altres empreses» del polígon petroquímic. Amb tot, Martín ha apuntat que des del sindicat ja tenen preparada una demanda judicial contra la companyia, en la qual hi adjuntaran l'informe d'Inspecció de Treball.Així, des del sinistre del gener de l'any passat, CCOO ha presentat fins a tretze denúncies contra l'empresa davant la Inspecció de Treball. D'aquestes, set s'han resolt com a infraccions greus, en altres s'han fixat «recomanacions» per a la companyia i encara en queden algunes pendents de resolució. Una de les que es va catalogar com a «greu», CCOO la va posar pocs dies després del sinistre, quan «l'empresa va reiniciar l'activitat per tal de desenrunar la zona afectada per l'explosió sense prendre mesures preventives» per la seguretat dels treballadors. Una altra de les denúncies el sindicat la va posar perquè determinats treballadors «havien de tenir formació en extinció d'incendis i emergències» i l'empresa no l'havia impartida, ha concretat Martín.Un cop Inspecció de Treball emet l'informe es trasllada al Departament de Treball, que és qui acaba posant la sanció. Per infraccions greus, el màxim que contempla la normativa és de 6.000 euros. «Per empreses greus és una quantitat ridícula», finalitza Martín.