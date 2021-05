Torredembarra organitza 'Diverteix-te en família' el cap de setmana amb activitats i esports nàutics i de sorra

La iniciativa servirà per donar a conèixer l'oferta que es pot practicar a la façana marítima torrenca

Actualitzada 31/05/2021 a les 15:48

Descarrega't tot el programa d'actes:

'Diverteix-te en família' és una cita pensada per famílies i pels amants de les activitats i esports nàutics i de sorra, que es durà a terme el 12 i 13 de juny per donar a conèixer l'oferta que es pot practicar a la façana marítima de Torredembarra.La Regidoria de Turisme ha presentat un complet programa d'activitats que compta amb activitats esportives i nàutiques (marxa nòrdica, paddle surf, classes de surf en família, clínic Beach Tennis, sortida amb Hobie Cat, ocean safari, family kayak i sortida en catamarà), tallers (corriol camanegre, tortuga babaua i manualitats) i espectacles familiars (Els Secrets del Fons del Mar i concert 'Súper Herois' Pop per xics).D'acord amb les actuals mesures sanitàries, els aforaments són limitats. El preu per persona i activitat o taller és d'1 € i els espectacles són gratuïts. Totes les activitats requereixen de reserva prèvia a: turisme@torredembarra.cat