El vigilant de seguretat va adonar-se que hi havia 16 gàbies obertes

Actualitzada 31/05/2021 a les 19:09

Durant la matinada de dissabte, l'establiment 'La Mascota i el Jardí' situat a la carretera entre Riudoms i Vinyols i els Arcs va patir un robatori. El vigilant de seguretat va veure com havien robat 16 lloros en adonar-se que hi havia 16 gàbies obertes.Els responsables de la botiga van alertar als Mossos d'Esquadra i a la Guàrdia Municipal de Riudoms per denunciar el robatori. L'establiment ha fet una crida a través d'Instagram per tal de demanar ajudar per esclarir els fets.