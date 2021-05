Prop de 550 escolars elaboren propostes innovadores pel turisme familiar de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre

TurisTIC Challenge reconeix els tres projectes més innovadors treballats per escolars de la demarcació d'entre 10 i 18 anys

Actualitzada 31/05/2021 a les 12:16

PECT TurisTIC en Família

La segona edició del TurisTIC Challenge, l'itinerari educatiu organitzat des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb l'objectiu de buscar noves formes de promocionar i donar a conèixer les destinacions turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre per part d'escolars de la demarcació, ha tingut el seu acte de cloenda virtual aquest dilluns. Durant l'acte, la presidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roigé, ha donat a conèixer les tres propostes guanyadores d'aquest any, un per cada repte plantejat i que s'han estat desenvolupant durant aquest curs escolar. Diversos tallers virtuals centrats en el turisme, la creativitat i la comunicació han permès als professors i alumnes participants resoldre els dubtes que els han anat sorgint durant el procés de creació de les seves propostes.Els grups escolars creadors de les deu propostes finalistes del repte educatiu han participat aquest dilluns de l'acte virtual on s'han donat a conèixer les tres propostes guanyadores. Aquestes han estat: 'Tortosa Renaixentista', presentada per l'equip A.Q del Col·legi Teresià de Tortosa, integrat per alumnes de primer i segon curs d'ESO, que proposa la promoció dels punts emblemàtics de la Tortosa renaixentista a través d'una ruta en bicicleta i fent-se difusió per Instagram; 'Estada a l'Ametlla de Mar 'Respir de sorra'', de l'Equip Clau de Sol d'alumnes de cicle formatiu de grau superior de l'INS Jaume I de Salou, que proposa connectar l'Ametlla amb l'ecoturisme organitzant una setmana d'activitats a la platja que permetin fomentar vincles de confiança entre els participants i respecte per l'entorn, i, 'Vinus et vitis', elaborada per alumnes de sisè de primària de l'Escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona, que proposa una ruta conduïda per codis QR pel seu poble i que transcorre per diferents espais significatius de la vinya de la zona que finalitza amb un tast de vi al centre d'interpretació.El TurisTIC Challenge s'emmarca dins el projecte PECT TurisTIC en Família, on el Patronat de Turisme de la Diputació hi participa liderant-ne tres operacions: Patrimoni Cultural, Platja Innovadora i Vinya en família. Cada una d'elles centra un dels tres reptes plantejats als 548 alumnes de 13 centres educatius de la demarcació que el projecte ha aplegat en aquesta segona edició. Els escolars han presentat un total de 60 propostes innovadores que volen donar resposta als reptes del turisme familiar, integrant la tecnologia, fomentant el respecte pel medi ambient i promovent la sostenibilitat. Tots els participants tenen com a premi a la seva implicació i participació, independentment que hagin guanyat o no, una estada de tot el grup classe a PortAventura World.El PECT TurisTIC en família és un projecte de recerca i innovació que ha de marcar un abans i un després en el turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, un punt i a part en la seva definició i gestió com a destinacions turístiques familiars. D'aquesta manera, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es converteixen en un observatori i laboratori europeu de referència en tecnologies i tendències en turisme familiar. PECT significa 'Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial'.El PECT TurisTIC en família és una iniciativa d'intervenció coordinada liderada per la Diputació de Tarragona. Els socis beneficiaris són set: Diputació de Tarragona (que coordina el projecte), Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (Costa Daurada i Terres de l'Ebre), Universitat Rovira i Virgili (Grup de recerca en nutrició funcional, oxidació i malaltia cardiovascular -NFOC Salut-), Eurecat (Departament d'innovació turística), Ajuntament de Montblanc, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i el Clúster de l'equipament de la llar i el contract CENFIM.El PECT TurisTIC en família és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació.