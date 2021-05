L'Associació de Víctimes del Terrorisme reclama que es repeteixi el judici del 17-A a Catalunya

Considera que el tribunal no s'ha pronunciat sobre la responsabilitat de dos dels acusats en les setze morts dels atacs

Actualitzada 31/05/2021 a les 16:48

L'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) ha anunciat que demanarà a l'Audiència Nacional repetir el judici dels atemptats del 17 d'agost del 2017 en entendre que el tribunal no s'ha pronunciat sobre la presumpta responsabilitat de dos acusats en les setze morts provocades pels atacs.L'Audiència Nacional va condemnar a penes de 8 i 53 anys pels tres acusats que es van asseure a la banqueta per aquests fets. La pena més alta va ser per a Mohamed Houli, que va resultar ferit en l'explosió a Alcanar (Montsià), mentre que Driss Oukabir, qui va llogar la furgoneta de les Rambles, va ser condemnat a 46 anys.Entre els delictes que se'ls atribuïa es trobaven el de pertinença a organització terrorista, però el tribunal va rebutjar considerar-los coautors dels delictes d'homicidi en temptativa de caràcter terrorista, com demanaven algunes acusacions, entre elles l'AVT que va reclamar per a ells presó permanent revisable.En entendre que la sentència podria haver vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, l'AVT ha anunciat que demanarà la seva nul·litat i la repetició del judici, atès que el tribunal no s'ha pronunciat sobre la presumpta participació de tots dos acusats «en els fets delictius ocorreguts a la Rambla de Barcelona i al passeig marítim de Cambrils (Baix Camp), on van resultar mortes 15 persones i més de 150 van resultar ferides».Recorda l'associació que va formular acusació per delictes d'assassinat terrorista consumat i intentat, i va demanar pels dos acusats presó permanent revisable, si bé el tribunal entén que no formava part de l'objecte de procediment en no haver estat processats prèviament per això pel jutge instructor ja que els presumptes autors materials van morir.»Segons la nostra opinió aquesta circumstància no ha de vincular l'òrgan d'enjudiciament que ha de celebrar el judici oral respecte a tots els fets», subratlla l'associació, que recorda que l'acte d'obertura de judici oral «no pot limitar les qualificacions jurídiques que plantegen les acusacions».Entenen a més que, encara que el jutge instructor no els processés pels homicidis, la Sala penal, en resoldre els recursos, va avalar la decisió el processament, si bé va deixar la porta oberta a les acusacions a dirigir-se la seva acció també per aquests delictes.Per això, i en considerar que el tribunal «només ha jutjat part dels fets investigats», malgrat que les acusacions van formular acusació «per la totalitat dels fets ocorreguts el 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils», l'AVT demanarà la nul·litat de la sentència, que també va condemnar un tercer acusat, Said Ben Iazza, a 8 anys de presó per un delicte de col·laboració amb organització terrorista en haver prestat la seva documentació i una furgoneta per comprar i transportar artefactes explosius.Després de conèixer la sentència, la Fiscalia va justificar que no s'ha pogut provar que els tres únics supervivents condemnats tinguessin coneixements que les morts de les Rambles i Cambrils s'anaven a produir i per tant no se'ls ha pogut atribuir responsabilitat en els 16 homicidis que es van cometre, com reclamaven associacions com l'AVT.