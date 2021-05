Ingressen a presó dos homes per cultivar 5.000 plantes de marihuana en una zona boscosa al Baix Camp

Havien amagat la plantació en una zona d'elevada pendent i difícil accés

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Falset van desmantellar divendres passat un cultiu de marihuana a Colldejou (Baix Camp) i van detenir dos homes de 22 i 39 anys, de nacionalitat albanesa i sense domicili conegut, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues.L'actuació policial es va portar a terme arran d'una informació rebuda sobre l'existència d'una possible plantació de marihuana en una zona boscosa d'elevada pendent i de difícil accés, al terme municipal de Colldejou.Els mossos van comprovar que s'havien construït unes estructures amb troncs i filferros per assecar la marihuana així com una bassa dotada d'un motor que bombejava l'aigua a dues basses més ubicades en punts més elevats del bosc.També van localitzar rengleres de plantes de marihuana que s'havien cultivat en diverses zones desforestades. Seguidament, els agents van localitzar dos homes els quals, en adonar-se de la presència policial, van intentar fugir del lloc.En el recorregut de comprovació de tot el perímetre boscós on hi havia aquest cultiu, els mossos van trobar un amagatall on els detinguts havien instal·lat una tenda de campanya equipada amb una cuina de butà i una gran quantitat d'aliments per passar una llarga temporada en aquest lloc.En total, es van intervenir 5.000 plantes de marihuana d'uns 20 centímetres, així com un generador elèctric, aparells per al bombeig d'aigua, mànegues i elements de jardineria i productes fitosanitaris.Els dos detinguts van passar el dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus, qui en va decretar l'ingrés a presó de tots dos.