Els hotelers de la demarcació de Tarragona preveuen un estiu molt millor que el del 2020 però pitjor que el del 2019

El sector confia que arribin turistes internacionals però lamenta que els mercats s'obrin «lentament»

Actualitzada 31/05/2021 a les 12:25

Els hotelers de la demarcació de Tarragona preveuen un estiu «tremendament» millor que el de l'any passat, però per sota dels nivells del 2019. Els empresaris confien en l'arribada de visitants internacionals per millorar les xifres de la darrera temporada estiuenca, molt marcada per la covid-19. Tot i això, són conscients que no hi haurà normalitat absoluta i han lamentat que els mercats s'estiguin obrint «lentament». «Entre les expectatives que puguem tenir i la realitat hi ha una distància molt gran», ha indicat Jaume Orteu, president de la nova Associació Hotelera Costa Daurada i Terres de l'Ebre. L'entitat s'ha constituït com una ampliació de la històrica Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda i ha agafat caire provincial.