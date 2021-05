Els Bombers també actuen en un incendi de vegetació a Vespella de Gaià

Actualitzada 31/05/2021 a les 20:26

Un altre, a Vespella

Dues de les naus d'una planta de reciclatge situada al camí dels Ovellons de Constantí s'han vist afectades per un incendi. Els Bombers han rebut l'avís tres minuts després de les tres de la tarda d'aquest dilluns i inicialment hi han desplaçat set dotacions, que s'han ampliat posteriorment a 24, entre camions d'aigua, autoescales i altres vehicles. Preventivament s'han desallotjat els treballadors de l'empresa i no hi ha constància de persones ferides. El foc s'ha donat per estabilitzat durant la tarda. Preventivament també s'hi ha desplaçat una ambulància dels Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).El complex industrial afectat consta de quatre naus, de les quals dues han patit l'efecte de les flames. A la nau on s'ha declarat el foc, que conté piles de paper, els Bombers remullen i remouen la zona amb l'ajuda de maquinària pesant. Les flames han afectat també la nau veïna, en la qual s'hi emmagatzemen dissolvents i recipients de plàstic, i s'hi treballa llençant-hi escuma. El sostre de les dues naus ha quedat afectat i en la primera ha col·lapsat parcialment. Els Bombers han informat que l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí unes hores.Per altra banda, s'han activat sis dotacions dels Bombers, entre terrestres i aèries, per un incendi de vegetació a la zona del camí de Sant Miquel, al municipi de Vespella de Gaià.L'avís s'ha rebut a les 14.42 hores i han cremat 734 metres quadrats de vegetació.