Suspenen la 13a Fira Marítima de la Costa Daurada que s'havia de fer al maig a Cambrils

L'organització ajorna l'esdeveniment fins l'any 2022 per l'evolució de la pandèmia

Actualitzada 01/04/2021 a les 10:33

L'Ajuntament i el Club Nàutic Cambrils han decidit suspendre la celebració de la 13a edició de la Fira Marítima de la Costa Daurada (FMCD), que estava prevista pels dies 14, 15 i 16 de maig, i traslladar el certamen al 2022. En un comunicat, assenyalen que l'evolució actual de la pandèmia de la covid-19 i les restriccions vigents fan «impossible» dur a terme l'activitat «amb totes les garanties». L'organització lamenta la situació, atesa la importància de la fira com a plataforma de negoci per al sector nàutic i pel municipi, però apunta que, per responsabilitat, «el millor és centrar els esforços en fer realitat la 13a edició de la Fira Marítima de la Costa Daurada l'any 2022».