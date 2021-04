Resseguint el camí de l'aigua a la Selva

El Camí del Rec de la Selva del Camp segueix l'antic recorregut de l'aigua que abastia el poble

El Camí del Rec de la Selva del Camp és un itinerari que recorre la canalització que portava l'aigua al poble des de la Font Major. El recorregut comprèn un total de 8,5 km d'anada i tornada. En el trajecte es poden contemplar diverses estructures hidràuliques, així com els antics molins fariners que es van construir per aprofitar la força motriu.

L'aigua va tenir, en època medieval, un paper clau en el desenvolupament i creixement de la Selva del Camp. L'any 1165 Hug de Cervelló, Bisbe de Tarragona, n'atorga la carta de població, i des d'aquell moment els vilatans veuen en els recursos hídrics una font de creixent i prosperitat. Així és com els selvatans van comprar els drets d'ús de tots els recursos naturals del terme de l'Albiol a Dalmau d'Avinyó i la seva esposa Berenguera. El més valuós de tots era l'aigua que naixia a les fonts d'aquell terme i que transcorria per la vall de la Selva. El pas següent va ser la construcció del Rec de la Vila, una obra civil que serviria per canalitzar l'aigua des del seu naixement fins al poble, on es faria servir per a ús de boca, per al regadiu i com a força motriu. A continuació, es va procedir a la construcció d'infraestructures com ponts, rescloses i molins fariners.

L'itinerari del Camí del Rec és una agradable passejada, de dues hores de durada aproximadament i un desnivell de 194 metres. És una excursió, per tant, assequible i per a tota la família. Aquells que vulguin fer-ne només un tastet poden fer ruta fins arribar al Pont Alt i, un cop allà, girar cua i tornar, i no trigaran més d'una hora. Val la pena, però, arribar fins al final de l'itinerari, perquè passada aquesta infraestructura el camí és encara més bonic i resten encara força punts d'interès que val la pena veure.

El primer és l'esmentat Pont Alt, fet amb pedra lligada amb morter, i que es va construir per passar l'aigua d'una banda a l'altra del llit de la Riera. Més endavant es va a parar a la Resclosa, que recull l'aigua de la Riera i, pel Pont Sec, és conduïda cap a la Selva del Camp. Destaquen també els antics molins fariners. Es té constància de fins a deu molins hidràulics, dels quals encara se'n conserven moltes restes, especialment els cups o cacaus. De molins n'hi havia tant a la mateixa Riera com pròxims al nucli urbà. Fins i tot n'hi havia un parell a dins muralles. Pel camí es poden apreciar també arbres d'interès, com l'imponent pi pinyoner de la Resclosa o l'alzina de l'Esperit Sant.

Un cop arribats al final del Camí, val la pena seguir avançant per contemplar les restes de la Peixera, una primitiva resclosa que va servir per iniciar la canalització del Rec de la Vila. El punt final del trajecte arriba a l'indret conegut com les Tres Aigües, on conflueixen tres barrancs amb els seus cabals. El del Gatellar, amb origen a Mas Ripoll, i els del Salt i la Font Major, que neixen al terme de l'Albiol.