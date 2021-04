L'Hospitalet de l'Infant implantarà un sistema d'estacionament regulat durant l'estiu

Hi haurà una zona verda gratuïta destinada als empadronats al municipi i una zona blava per a turistes i visitants

Actualitzada 01/04/2021 a les 12:28

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha aprovat al ple d'aquesta setmana implantar un sistema d'estacionament regulat en la via pública durant el període estival, del 15 de juny al 15 de setembre. L'elevada demanda d'aparcament al nucli de l'Hospitalet de l'Infant relacionada amb l'activitat de platges a l'estiu ha fet que s'hagi pres aquesta decisió.



La nova ordenança fiscal ha aconseguit els vots a favor de PSC, Cs i PP; l'abstenció de JxCat i CUP; i els vots en contra de FIC i ERC.Amb els sistema de pagament per aparcar es vol facilitar l'estacionament dels veïns en la zona de platges i de la seva àrea d'influència en els moments de major pressió, establint una zona mixta d'ús prioritari i gratuït per als residents, denominada zona verda. També pretén promoure la mobilitat a peu com un hàbit saludable i reduir el trànsit i la contaminació.Aquesta nova ordenança estableix dues zones d'aparcament amb tarifes diferenciades en funció del temps d'estacionament: la zona verda, amb un nombre màxim de places previst de 711, per a propietaris empadronats a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que tinguin el vehicle censat al municipi i que podran estacionar-hi de forma gratuïta sense límit de temps i amb una bonificació de dues hores a la blava; i la zona blava, amb un nombre de places previstes de 820, destinada a turistes i visitants. En aquest cas els vehicles de tecnologia Zero o Eco gaudiran d'una reducció de la taxa d'un 25% i es contempla bonificar una hora d'estacionament en aquesta zona per a propietaris dels vehicles no residents si efectuen una despesa comercial o de restauració, superior a 20 euros, en les empreses adherides a qualsevol de les associacions empresarials del municipi.També es contempla exempcions de pagament per aquells vehicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda i per a vehicles en servei oficial propietat d'organismes públics, o els destinats a serveis d'emergències o ambulàncies, entre d'altres.La gestió i el manteniment d'aquestes zones així com la gestió de les sancions anirà a càrrec de l'empresa municipal de promoció econòmica, IDETSA, tal com es va acordar en la sessió plenària del 28 de gener.