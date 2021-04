Ingressa a presó per set robatoris en segones residències a la Llosa de Cambrils

L'home va ser detingut dilluns en un habitatge de l'avinguda Adelaida

Un home de 27 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Cambrils, ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor de set delictes de robatori amb força.Els dies 4 i 5 de febrer es va tenir coneixement de diversos robatoris en domicilis dels carrers Acàcies i Ginesta de l'Ardiaca-La Llosa de Cambrils. Els fets es van produir en habitatges de segona residència, aprofitant que estaven desocupats.Tots els robatoris es van perpetrar d'una manera molt similar. Algú va accedir a l'interior dels immobles després de forçar portes i finestres. Un cop dins va sostreure els diners que hi va trobar, així com tota mena d'objectes de valor.Arran dels fets es va obrir una investigació que va permetre identificar qui havia estat el presumpte lladre. Després de diverses indagacions, va ser localitzat i detingut la tarda del passat dilluns, en un habitatge de l'avinguda Adelaida de Cambrils.El detingut, que té antecedents, va passar dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.