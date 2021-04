El Pleamar Vintage Market porta concerts i parades a Altafulla

Actualitzada 01/04/2021 a les 08:59

Rock'n'roll i djs

El binomi música i objectes vintage torna a Altafulla aquest cap de setmana. La localitat acull la sisena edició del Pleamar Vintage Market. Després que l'any passat se suspengués a causa de la pandèmia, enguany torna el festival adaptat al context actual però amb més ganes que mai d'apropar propostes d'oci i cultura a Altafulla. «El Pleamar és una clara aposta de l'Ajuntament per la cultura, la promoció del municipi i pels efectes que té en la dinamització de la vila», assegura la regidora de Turisme, Natalia Sanz.Entre les novetats d'enguany, en destaca el canvi d'ubicació de l'escenari dels concerts, que dissabte i diumenge estarà instal·lat a la plaça Consolat de Mar. L'objectiu és tenir «un major control de l'aforament», explica el responsable de l'Associació Pleamar, Nico Leo. L'altre canvi afecta els paradistes, que enguany s'han hagut de reduir a un terç dels habituals per a garantir els aforaments establerts en les mesures per la covid-19. Així i tot, una quarantena de paradistes duran una gran varietat d'objectes vintage al parc de Voramar.Els caps de cartell del festival són The Sick Boys, que portaran ritmes rock i rhythm'n'blues dissabte a la 1 del migdia, i la mítica formació barcelonina de pop-mod Brighton 64, que ha penjat el cartell de sold-out per a diumenge al migdia. També s'han exhaurit les entrades per l'espectacle infantil de La iaia rockera i The beatboys, de dissabte a la tarda. A aquestes tres propostes, cal sumar-hi les sessions de diversos djs.