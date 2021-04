El Parc Natural de Montsant estudia mesures per ordenar la pràctica de l'escalada

Margalef rep cada any unes 10.000 visites més d'escaladors de les que pot suportar

La zona de Margalef (Priorat) rep, cada any, gairebé 10.000 visites més d'escaladors de les que pot suportar, segons determina un estudi elaborat per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). Les xifres demostren que l'afluència supera la capacitat del parc en quant a infraestructures i equipaments turístics, la qual cosa «genera un desequilibri que pot repercutir en l'harmonia d'aquest espai natural», segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat. Per això, el Parc Natural de Montsant ja estudia mesures per ordenar la pràctica de l'escalada a la zona. Amb tot just un centenar d'habitants, el municipi de Margalef concentra la meitat de les visites d'escaladors que rep aquest espai natural.