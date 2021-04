Detenen una parella russa a Cambrils per estafar mig milió d'euros llogant pisos a Barcelona

Tots dos arrendaven pisos a particulars que després rellogaven a turistes i residents

Actualitzada 01/04/2021 a les 08:31

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de l'Eixample han detingut dos veïns de Cambrils com a presumptes autors dels delictes d'estafa, falsificació documental, ús de documents falsos i usurpació d'estat civil. Es tracta d'una dona de 36 anys i un home de 35, ambdós de nacionalitat russa.Els arrestats havien posat en marxa una sistemàtica basada en una estafa que consistia en llogar per mesos diversos pisos i apartaments del districte de l'Eixample a Barcelona. En la majoria de casos qui arrendava el pis era l'home, que es presentava davant dels propietaris del pis amb el suposat propòsit de fer-ne un ús particular habitual. Per fer els tràmits utilitzava documentació falsa per emmascarar la seva identitat real.Aleshores posaven els pisos al mercat de lloguer turístic sense que els propietaris en tinguessin coneixement i es saltaven els tràmits administratius que regulen aquesta activitat. En aquest moment ja obtenien un rendiment econòmic immediat pel preu que els arrendaments turístics tenen al mercat, molt superior al d'ús particular en règim de lloguer mensual, a banda que no abonaven cap de les taxes ni impostos que es generen per aquesta activitat.En aquest darrer any i com a conseqüència de la pandèmia, havien hagut de modificar sensiblement la seva manera d'actuar. En aquest sentit van passar d'oferir allotjaments turístics per dies a habitacions per a residents en estades més llargues. D'aquesta manera optimitzaven el rendiment econòmic a partir de maximitzar l'ocupació dels immobles. En alguns casos inclús havien compartimentat els pisos per tenir més estances i així incrementaven els guanys.A banda de realitzar aquestes pràctiques delictives en la majoria dels casos tampoc satisfeien el lloguer que tenien contractat. D'aquesta manera els seus beneficis eren encara més suculents mentre que els perjudicis econòmics per als propietaris era molt gran. A més de la pèrdua d'ingressos havien d'iniciar un procés judicial que es podia allargar diversos mesos per poder recuperar els pisos.Amb aquesta modalitat delictiva en cinc anys els detinguts havien aconseguit obtenir un parc de disset pisos dedicats al relloguer tots ubicats al districte de l'Eixample. La parella podria haver obtingut amb aquesta pràctica prop del mig milió d'euros. Pel que fa als perjudicis econòmics dels legítims propietaris dels immobles per impagaments de les quotes de lloguer els agents han acreditat que la suma total ascendeix a 149.712 euros.El passat 29 de març els agents van realitzar les detencions dels dos investigats al seu domicili de la localitat de Cambrils. Els arrestats van passar a disposició judicial el 31 de de març i el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs per ambdós.