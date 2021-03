Pateix un accident de moto a Cambrils i dóna 0,93 mg/l a la prova d'alcoholèmia

Els fets van passar dilluns per la tarda al barri Els Tallats

La Policia de Cambrils ha denunciat un motorista per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van passar dilluns a les 16.30 hores al carrer Santiago Rusiñol, al barri Els Tallats. Allí una moto va patir un accident en caure al passar per una rotonda.Fins al lloc es va desplaçar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i agents de la Policia Local de Cambrils, els quals li van realitzar la prova d'alcoholèmia. L'home de 51 anys va donar 0.93mg/l.Els agents van aixecar un atestat per un delicte contra la seguretat viària. El conductor tindrà que acudir a un judici ràpid a principis d'abril.