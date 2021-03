Montblanc compacta les activitats de la Setmana Medieval i les programa a l'aire lliure

Només es podrà participar a les animacions i actuacions amb reserva prèvia

L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi està treballant per poder celebrar la 34a edició de la Setmana Medieval de Sant Jordi del 22 al 25 d'abril. Excepcionalment, durarà només un cap de setmana i tots els actes es faran a l'aire lliure i amb aforaments limitats. L'entitat demana «responsabilitat col·lectiva» perquè no es visiti Montblanc si no es té una entrada reservada. La reserva s'ha de fer a tots els actes programats, gratuïts o de pagament. L'associació decidirà una setmana abans de la festa si es pot tirar endavant la programació prevista, segons quina sigui la situació epidemiològica.