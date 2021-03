Mercadona busca treballadors per les seves botigues del Camp de Tarragona

El portal de la companyia ofereix llocs de treball a Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou, Cambrils i Creixell

Actualitzada 31/03/2021 a les 10:17

Mercadona ha publicat al seu portal web diverses ofertes de feina de cara a ampliar les seves plantilles als supermercats del Camp de Tarragona. Concretament, les ofertes fan referència a les botigues de Tarragona, Reus, Vila-seca, Salou, Cambrils i Creixell.La companyia ofereix un contracte temporal amb un salari mensual que pot superar els 1.300 euros. Busca candidats per ocupar els llocs de carnisseria, peixateria, caixes, forn, perfumeria, fruiteria, xarcuteria, neteja i reposició. S'oferta jornada parcial o completa, remunerades entre els 500 i 1.338 euros.Com a requisits demanen disposar del títol d'Educació Secundària Obligatòria i carnet de conduir, només per als llocs de repartiment. Per inscriure's cal fer-ho a través del seu portal web