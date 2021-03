La Diputació de Tarragona adequarà gairebé 100 quilòmetres de carretera perquè hi passi fibra òptica

El projecte, amb un pressupost de 3,77 MEUR, incideix en 23 trams de la xarxa viària local

Actualitzada 31/03/2021 a les 16:40

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat la construcció de noves canalitzacions en paral·lel a diverses carreteres de la demarcació perquè la Generalitat pugui instal·lar-hi, posteriorment, la fibra òptica. El projecte té un pressupost d'execució de 3,77 MEUR i incideix en gairebé 100 quilòmetres corresponents a 23 trams de vies de titularitat de la Diputació. Les actuacions, que es faran enguany, consisteixen en construir una petita rasa fora de la calçada de la carretera on s'instal·laran entre sis i dotze conductes de diferents colors per on passarà la fibra.