Els escacs, un esport que esquiva la covid

La Federació Catalana d'Escacs ha dissenyat el 'Sistema Barcelona' per fer tornejos 'on line' homologats

Actualitzada 31/03/2021 a les 07:16

Des del passat dissabte 27 de març, i fins aquest dijous, dia 1 d'abril, prop de quatre-cents jugadors i jugadores d'escacs estan participant en el Campionat de Catalunya d'edats de sub-8 a sub-20 que se celebra a Salou. La competició l'organitza la Federació Catalana d'Escacs, i té com a seu l'Hotel Salou Park. «El tema de la covid ha marcat molt l'organització del campionat», assegura el president de la FCE, Pepo Viñas. El responsable de la Federació detalla les «estrictes mesures de seguretat» que s'han aplicat, derivades de l'actual context de pandèmia: «Hem triplicat l'espai per tal de disposar d'una distància de dos metres entre taula i taula. A més, dues vegades al dia es fa una desinfecció total de les sales amb canons d'ozó. Això vol dir desinfectar completament l'espai i també tots els elements que hi ha, com els taulells, les peces, les cadires, els bolígrafs… totes les eines que fan servir els escaquistes». D'aquesta manera, detalla Viñas, durant el torneig s'obtenen certificats covid negatiu de cadascuna de les sales de joc. Tot plegat es complementa amb l'exigència a tots els jugadors que, per accedir a la sala, ho facin sense cap objecte personal, com rellotges o mòbils, es prenguin la temperatura, es posin gel, passin per la catifa de desinfecció i es posin la mascareta que els proporciona l'organització.

Amb aquest campionat es recupera la normalitat després d'un any que, tal com explica el president de la FCE, s'ha pogut salvar gràcies a la tecnologia: «Encara que la majoria de clubs han hagut de tancar els espais, la formació escaquística s'ha pogut seguir on line, perquè els escacs són un esport que permeten treballar d'aquesta manera». En paral·lel, sempre que les condicions ho han fet possible, s'han anat fent algunes competicions presencials, encara que aquestes no eren viables en el cas dels tornejos per equips.

Vist que tot sembla indicar que la competició on line ha vingut per quedar-se, la Federació Catalana ha desenvolupat un projecte pioner per fer homologables aquests tornejos. «El joc en línia té dos grans inconvenients. D'una banda, poder comprovar que la persona que juga és qui diu ser. I, de l'altra, que el jugador no utilitzi ordinadors o mòduls que juguin per ell. Això feia que les proves on line no estiguessin homologades», explica Viñas. Des de la FCE s'ha dissenyat un sistema híbrid, que han anomenat Sistema Barcelona, que consisteix en què els escaquistes juguin amb el seu ordinador en sala, guardant distàncies, però amb la presència d'un àrbitre.

«La Federació Catalana va demanar a la Federació Internacional que homologués aquests tornejos híbrids i hem aconseguit que els donin validesa», explica el president. El primer torneig realitzat amb el Sistema Barcelona que es va jugar va ser entre ciutats europees i va guanyar precisament Barcelona. En paraules de Pepo Viñas, «ha estat el primer torneig oficial no presencial de la història dels escacs».