El Via Crucis de Divendres Sant de Cambrils es farà a l'interior de l'església de Santa Maria

L'acte se celebrarà amb el públic assegut, un aforament limitat i totes les mesures de seguretat establertes

Actualitzada 31/03/2021 a les 11:33

L'església de Santa Maria de Cambrils acollirà el Via Crucis de Divendres Sant de Cambrils a l'interior del temple, a les 9 del matí. Durant l'acte el públic estarà assegut i hi haurà un aforament limitat. A més, es penjaran 14 lones que representen els 14 passos de Setmana Santa als balcons de la plaça de l'Església.

D'aquesta manera es podrà celebrar aquest acte religiós per recordar els moments de la vida de Jesús de Natzaret, que substituirà la solemne i tradicional processó pels carrers del nucli antic presidida per la imatge de Sant Crist de l'Agonia, que cada any compta amb la participació de la Congregació de la Puríssima Sang, la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors i la l'Associació d'Antics Alumnes de la Salle amb les seves banderes i penons.

El passat mes de febrer les tres congregacions ja van anunciar que se suspenien tots els actes de carrer de la Setmana Santa, ja que no es poden garantir les mesures sanitària i poden provocar aglomeracions. Així doncs, també es cancel·la per segon any consecutiu el trasllat en processó de la imatge del Jesús Natzarè de la parròquia de Sant Pere a la parròquia de Santa Maria, la desfilada i guàrdia d'honor dels Armats de la Congregació de la Puríssima Sang, i la processó del Sant Enterrament de la nit de Divendres Sant.