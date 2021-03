El preu de l'habitatge creix un 0,8% a la demarcació de Tarragona

Pel que fa a les capitals, Tarragona és la que registra una major pujada amb 1.357 euros per metre quadrat

Actualitzada 31/03/2021 a les 12:51

El preu de l'habitatge nou i usat a Catalunya ha caigut un 0,4% anual en el primer trimestre, fins als 1.938 euros per metre quadrat, segons dades de Tinsa, que mostren l'avanç cap a un «escenari d'estabilització», subjecte a l'evolució sanitària.Així, segons les dades del primer trimestre publicades avui per la taxadora, la província de Girona és on més cauen els preus, amb un descens del -3,2% i un valor de 1.474 euros per metre quadrat. Li segueix la província de Barcelona, amb una variació interanual del -0,7% i 2.176 euros per metre quadrat.Per contra, Lleida és la província on més pugen els preus, amb un augment del 6,6% i 919 euros per metre quadrat, mentre que Tarragona creix un 0,8% amb un valor de 1.219 euros per metre quadrat.Pel que fa a les capitals, Tarragona és la que registra una major pujada, del 8,3% (1.357 euros/m2); seguida per Lleida, amb un 6,9% més (1.041 euros/m2), i Barcelona amb un augment del 0,2% (3.342 euros/m2). A la ciutat de Girona els preus cauen un -2,4%, amb un valor de 1.801 euros per metre quadrat.Segons l'informe de Tinsa, els espanyols destinen de mitjana el 20,8% dels seus ingressos a afrontar el pagament de la hipoteca, una xifra que arriba al 22,1% a la ciutat de Barcelona, amb una quota mensual de 762 euros. Aquest pagament representa 631 euros a la ciutat de Girona, 448 euros a Tarragona i 449 a Lleida.La hipoteca mitjana de Catalunya és de 159.491 euros: la més cara a la província de Barcelona, amb 173.418 euros; seguida per Girona amb 143.497; amb Tarragona en tercer lloc amb 111.034 euros i Lleida amb 102.277 euros.La rendibilitat bruta del lloguer se situa entorn del 4,1% a Barcelona, on destaquen els districtes de Nou Barris (6,9%), Sant Andreu (5,3%) i Sant Martí (3,8%).