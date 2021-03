El Departament de Salut dóna per «controlat» el brot de Montblanc

Entre un 0,9 i un 1% de les proves realitzades durant el cribratge massiu han donat positiu

Actualitzada 31/03/2021 a les 13:09

La consellera de Departament de Salut, Alba Vergés, ha confirmat que el brot que afectava la població de Montblanc es dóna per «controlat». Salut va iniciar un cribratge massiu al municipi, on més de 2.000 persones hi van participar. Vergés ha afirmat que de les proves realitzades només hi ha hagut entre un 0,9 i un 1% de positivitat.La responsable de Salut ha explicat que el brot detectat a la capital de la Conca de Barberà s'ha estès en d'altres municipis del Camp de Tarragona, bé pel moviment de les persones que treballen a Montblanc o que hi viuen i es desplacen a un altre lloc. Per aquest motiu, ha recalcat la importància de tallar les cadenes de contagi gràcies al sistema de rastreig.L'Ajuntament de Montblanc manté fins aquest dimecres, de moment, el tancament d'equipaments esportius i culturals i de parcs i jardins públics, a l'espera de rebre els resultats del cribratge. Un cop els tinguin avaluaran la situació i si es poden relaxar les mesures, reobrint els espais afectats.