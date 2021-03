La patrulla el va identificar per tenir dos gossos en males condicions

Actualitzada 31/03/2021 a les 09:32

Un home de 45 anys ha estat detingut aquest dilluns a Cambrils per tenir una ordre judicial de cerca i detenció. Una patrulla verda de la Policia de Cambrils va identificar a l'home a la partida rural d'Hortes per tenir dos gossos en mal estat.Després de fer diverses comprovacions, els agents van veure que el propietari dels animals tenia una ordre judicial de cerca i detenció, per la qual cosa va quedar arrestat.