Un conductor begut atropella un ciclista al barri Ametllers de Cambrils

Actualitzada 30/03/2021 a les 09:30

Un home de 46 anys ha estat sancionat aquest diumenge per la tarda per haver atropellat un ciclista a Cambrils. Els fets van passar pocs minuts després de les set de la tarda al carrer Pisa al barri Ametllers. Aquí una furgoneta es va emportar un ciclista, el qual va resultar ferit.El ciclista de 47 anys va haver de ser evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Reus.La Policia de Cambrils li va realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor de la furgoneta i aquest va donar positiu amb 0,95 mg/l. Els agents van instruir un atestat per un delicte contra la seguretat viària.