Un dels turismes implicats ha sortit de la via i ha acabat afectant a un segon vehicle

Actualitzada 30/03/2021 a les 15:03

Un accident talla la C-14 a l'alçada de la Selva del Camp des de les 13.24 hores. Segons ha indicat el Servei Català de Trànsit (SCT) la via es troba tallada a la circulació al quilòmetre 15 en sentit Reus i es fan desviaments.En aquest un turisme ha patit ha sortit una sortida de via i ha acabat afectant a un segon vehicle. Hi ha hagut quatre persones ferides i un il·lès. Una persona ha estat traslladada amb helicòpter greu fins a l'Hospital Joan XXIII, mentre que dues han resultat lleus i una menys greu. Aquestes tres persones han estat traslladades fins a l'Hospital Sant Joan de Reus.Fins al lloc s'han desplaçat sis dotacions de Bombers de la Generlitat, cinc patrulles de Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques.