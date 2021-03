Madrid aprova la licitació de les obres del Corredor Mediterrani entre Castelló i Vandellòs

El projecte, amb un cost superior als 121 MEUR, es divideix en dos contractes, un per al tram Castelló- Vinaròs i l'altre entre Vinaròs i Vandellòs

Actualitzada 30/03/2021 a les 17:33

El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través d'Adif Alta Velocitat (Adif AV), les obres per a la implantació de l'ample estàndard en el tram Castelló-Vandellòs del Corredor Mediterrani amb una inversió superior als 121 milions d'euros.Les obres de via i electrificació es divideixen en dos contractes, un per al tram Castelló-Vinaròs, amb un valor estimat de 76.771.606,54 euros, i l'altre per al tram Vinaròs-Vandellòs, amb un valor estimat de 45.013.407,07 euros, tots dos imports sense IVA. En els dos contractes, el termini d'execució estimat és de 18 mesos.En el cas del tram entre Vinaròs i Vandellòs, a més del canvi d'ample en les vies generals i d'apartat, també es realitzarà una actuació similar en el ramal de Tortosa.Igual que en el tram entre Castelló i Vinaròs, en la primera fase es realitzaran actuacions en via, mitjançant l'ampliació, la reposició i ampliació del drenatge, l'execució de la nova superestructura amb materials polivalents, i altres treballs en estructures entre les quals figuren la protecció de les piles d'un pas superior.Pel que fa a les estacions, s'executaran noves rampes a final d'andana en les estacions d'Ulldecona, l'Aldea-Amposta i l'Ametlla de Mar, i vies d'apartat de 750 metres a Ulldecona i l'Ametlla de Mar. A més, s'ampliarà l'ample d'andana en les tres estacions, amb l'execució de noves peces de vora d'andana en una longitud de 200 m. Al mateix temps, es col·locaran andanes provisionals annexes a les existents en les estacions l'Aldea-Amposta i l'Ametlla de Mar. A l'estació de Tortosa, en ser terminal, aquestes operacions es duran a terme en tota la longitud existent de l'andana.