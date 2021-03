Les comarques de Tarragona registren 55 nous contagis però no sumen cap nova defunció

Els hospitals compten amb 68 pacients a planta i 29 a l'UCI

Actualitzada 30/03/2021 a les 10:34



Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona ja hi ha 59.768 persones vacunades amb primera dosi i d'aquestes, 27.860 ja han rebut la segona dosi. En el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el nombre de vacunats és de 21.561 amb la primera dosi i 11.927 amb la segona.



El Departament de Salut permet consultar el percentatge de vacunació per col·lectius prioritzats. Al Camp de Tarragona han rebut la pauta completa (dos dosis o només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid-19): un 90,5% de de les persones institucionalitzades; un 76,4% del personal de residències; un 66,1% personal d'Atenció Primària i Hospitalària; un 8,1% altre personal sanitari i sociosanitari; un 64,3% persones amb gran dependència; un 15,9% persones de 80 anys o més; un 1,4% de treballadors essencials; i un 0,2% persones de 60 a 65 anys.

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha registrat 45 nous casos confirmats per PCR o TA al Camp de Tarragona i el total se situa en 37.185 casos des de l'inici de la pandèmia. A l'Ebre s'han registrat 10 nous casos i ja són 9.986 les persones que han patit la malaltia des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa al nombre de defuncions per coronavirus, les comarques de Tarragona no n'han sumat cap de nova. Al Camp de Tarragona la xifra acumulada es troba en 1.076 persones, mentre que a les Terres de l'Ebre es manté en 172 èxitus.La pressió hospitalària es manté al territori. La regió sanitària del Camp de Tarragona ha sumat 2 nous pacients ingressats i ja n'hi ha 53, mentre que a l'UCI es mantenen les 23 persones. A les Terres de l'Ebre segueixen ingressades 15 persones i 6 a l'UCI.La velocitat de propagació del virus, la Rt, es manté per sobre d'un punt. Al Camp de Tarragona ha baixat lleument a 1,14 i a l'Ebre a 1,08. Pel que fa al risc de rebrot, aquest ha pujat 7 punts al Camp de Tarragona i se situa en 162, mentre que a l'Ebre ha baixat tres punts i està en 42.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,17, quatre centèsimes més, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa, ho fa en 15 punts, fins a 257, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de 215,26 a 221,18. S'han declarat 1.367 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total 552.368. El 5,67% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 14 noves morts, amb un total de 21.277 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.474 pacients ingressats als hospitals, els mateixos que en el balanç anterior, i 411 persones a l'UCI, vuit més que fa 24 hores.