La multinacional International Paper compra la planta de Cartonatges Trilla a Valls

La companyia nord-americana, a més de la planta vallenca també ha adquirit una altra factoria a Madrid

Actualitzada 30/03/2021 a les 16:03

La multinacional nord-americana International Paper ha adquirit dues noves plantes de cartró ondulat a Espanya, situades a Griñón (Madrid) i Valls (Alt Camp), i que passaran a formar part d'International Paper el proper 1 d'abril.El vicepresident i director general del negoci d'embalatges de cartró ondulat d'International Paper a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, Eric Chartrain, ha explicat que la demanda de caixes de cartró està augmentant a bon ritme i amb aquestes plantes podran oferir embalatges als clients dels segments de la indústria, fruites i verdures fresques, i comerç electrònic.Una de les fàbriques, Cartonatges Trilla, es troba a Valls i passarà a dir-se International Paper Valls.Té uns cent empleats, una onduladora i diverses línies modernes de conversió de cartró ondulat que inclouen la impressió d'alta qualitat i un espai per a embalatges especials.L'altra és La Gaviota, que es troba a Griñón i té 60 empleats, una onduladora i diverses línies de conversió de cartró ondulat i cartonet que inclouen la impressió d'alta qualitat i un espai per a embalatges especials.Aquesta planta, que passarà a denominar-se International Paper Griñón, es troba prop de la fàbrica de paper reciclat per a cartró ondulat Madrid Mill, amb el que es reforça el compromís de la companyia amb l'economia circular.A la península Ibèrica i les Illes Canàries, l'empresa dona ocupació a unes 1.500 persones.Compta amb una fàbrica de paper reciclat per a embalatges a Fuenlabrada (Madrid), que inclou CARPA, empresa de recollida de paper reciclat, així com nou plantes d'embalatge de cartró ondulat a Bilbao, Barcelona, Montblanc (Conca de Barberà), Gandia (València), Tavernes (València), Villalbilla (Madrid), Las Palmas, Tenerife i Ovar (Portugal).