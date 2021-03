La filòloga Teresa Cabré, candidata a presidir l'Institut d'Estudis Catalans

Nascuda al petit poble de l'Argentera, al Baix Camp, Cabré s'ha postulat per ocupar el càrrec

Actualitzada 30/03/2021 a les 22:03

La filòloga Teresa Cabré, nascuda al petit poble de l'Argentera, al Baix Camp, s'ha postulat com a candidata a presidir l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en substitució de Joandomènec Ros, que la lidera des del 2013. L'entitat ha convocat eleccions per al 3 de juny, un cop acaba el mandat de la presidència actual. Cabré és ara com ara l'única que s'ha postulat a ocupar el càrrec. Actualment dirigeix la secció filològica del mateix IEC, entitat a la qual està vinculada des del 1989. Cabré va rebre el 1996 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic, i el 2007 el premi internacional de Terminologia Eugen Wüster. També és premi a la Qualitat en la Docència del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra del 2009 o Creu de Sant Jordi del 2015.