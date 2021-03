Enxampat un veí de Riudoms per vendre els objectes que robava en una web de compravenda

L'home de 29 anys va ser descobert arran de la investigació d'un robatori amb força a Riudecols

Actualitzada 30/03/2021 a les 10:51

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous un home de 29 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Riudoms, com a presumpte autor de quatre furts, dos robatoris amb força a domicili, dos robatoris a interior de vehicle i un furt a interior de vehicle.La investigació policial va començar arran d'un robatori amb força que es va produir a la localitat de Riudecols d'on es van sostreure una televisió de grans dimensions, diverses videoconsoles, portàtils, rellotges i bosses de mà.Unes setmanes més tard, el denunciant va ampliar la denúncia per informar de la connexió d'un dels aparells sostrets a internet i això va permetre els mossos fer gestions amb una companyia d'internet.A principis d'aquest mes de març, els mossos van poder localitzar la televisió sostreta la qual havia estat entregada com a pagament en una compravenda. Els actuals propietaris van lliurar-la a la policia en saber que es tractava d'un aparell robat.Aquestes gestions van ajudar els mossos a localitzar un perfil d'una web de compravenda que va resultar ser del detingut. En aquest sentit, l'individu havia penjat en aquest portal bona part dels objectes sostrets en el robatori de Riudecols a través del perfil localitzat pels mossos i altres perfils amb noms diferents.Un cop identificat el presumpte autor, els mossos el van detenir dijous i van sol·licitar a l'autoritat judicial un manament per entrar al seu domicili ja que tenien prou indicis per saber que el detingut guardava a casa seva molts dels objectes sostrets.L'entrada i perquisició es va fer el mateix dia de la detenció i es va poder recuperar objectes sostrets relacionats amb quatre furts, un altre robatori amb força a domicili, dos robatoris a interior de vehicle i un furt també a un vehicle. Així, entre els objectes que es van recuperar hi ha 10 bicicletes elèctriques, dos bicicletes, una motocicleta, vuit ordinadors, tauletes electròniques, cinc telèfons mòbils i altres objectes de valor.Segons els investigadors, el detingut a més de participar en els robatoris i furts s'encarregava d'emmagatzemar al seu domicili el botí. A més, els guardava durant un temps per evitar el rastreig i els classificava abans de posar-los a la venda.El detingut, amb altres antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus i va quedar en llibertat amb càrrecs.