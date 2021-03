Els treballadors d'IQOXE fan vaga per reclamar un nou conveni que incrementi la plantilla

Actualitzada 30/03/2021 a les 09:50

Els treballadors d'IQOXE fan aquest dimarts una vaga de 24 hores per reclamar un nou conveni laboral. L'actual va expirar a finals del 2018 i l'ultraactivitat pactada s'esgota aquest 31 de març. Els punts de desacord són que els empleats reclamen un increment de la plantilla per «garantir la seguretat» i millores econòmiques. La vaga ha començat a les sis del matí.A les vuit dirigents de l'empresa han sortit a la porta, on hi havia els treballadors concentrats, per entregar-los cartes perquè entressin a treballar com a serveis mínims. Els sindicats han assegurat això és «coacció», que els serveis mínims del 70% són excessius i han avançat que denunciaran als fets a inspecció de treball. Els empleats citats finalment han entrat a treballar.