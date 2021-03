El Govern i la URV elaboraran el pla director metropolità del Camp de Tarragona

Reus i el Vendrell s'adhereixen a l'Agenda Urbana de Catalunya

El PDU metropolità de Tarragona donarà directrius per planificar i gestionar de manera ordenada les dinàmiques urbanes residencials i d'activitats, com també potenciar els espais verds en l'entorn del continu urbà del Camp de Tarragona i vetllarà pel bon encaix de les infraestructures de comunicacions presents i futures. La URV donarà suport acadèmic, científic, i tècnic al Departament durant quatre anys, prorrogables fins que acabi la redacció del pla.L'àmbit del PDU comprèn els municipis de Reus, a la comarca del Baix Camp, i de Constantí, la Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca, a la comarca del Tarragonès. «L'objectiu és determinar una ordenació racional, eficient, compartida i de consens d'àmbit metropolità, sobre la qual es materialitzin les dinàmiques econòmiques i socials sostenibles dels municipis de l'àrea directa i de la zona d'influència», afirma el Govern en un comunicat. El document mantindrà «coherència» amb les determinacions del Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT).Entre d'altres aspectes, el pla procurarà la preservació dels espais oberts, davant el consum d'aquests espais per a destinar-los a noves extensions urbanes, i haurà de prioritzar la reforma dels assentaments urbans i la rehabilitació dels edificis existents sobre la nova extensió urbana. El pla té una funció estratègica i estructuradora del territori, mitjançant les metodologies de l'urbanisme per tal de coordinar l'ordenació física d'aquesta àrea intermunicipal.D'altra banda, el secretari Serra ha presidit la signatura de l'adhesió dels municipis de Reus i el Vendrell a la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya. Així, s'eleven a 21 els municipis que donen suport a la redacció d'aquest full de ruta per al desenvolupament sostenible de les àrees urbanes, entre els quals figuren Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A la demarcació tarragonina també hi estan adherits Tortosa i Valls.