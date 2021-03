Detingut per agredir a la seva parella de 31 anys a Cambrils

La Policia Local també va detenir tres persones per robar més de 400 euros en productes en comerços de Vilafortuny

Actualitzada 30/03/2021 a les 09:40

Robatori a Vilafortuny

La Policia de Cambrils ha detingut un home de 41 anys amb antededents per violència per agredir a la seva parella de 31 anys. Els fets van passar dissabte a les 22.33 hores al barri Perellada.Els agents van rebre un avís per una agressió d'un home cap a una dona. Després de diverses comprovacions, l'home va quedar detingut per un delicte de violència.Tres veïns de Barcelona van ser arrestats divendres per la tarda per furtar productes de diversos comerços de Vilafortuny valorarts en més de 400 euros. Dos dels detinguts tenien d'altres antecedents policials i ordres judicial de cerca. A l'altra, una dona, se li va imputar un delicte contra la seguretat viària per circular sense haver obtingut el permís de conduir.