Detinguda a Vandellòs per fugir d'un accident i negar-se a fer la prova d'alcoholèmia

Els fets van passar diumenge a l'AP-7

Actualitzada 30/03/2021 a les 13:45

Una dona de 30 anys, veïna d'Artés (Bages), ha estat detinguda aquest diumenge a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.Els fets van tenir diumenge a la tarda arran d'un accident de trànsit que es va produir a l'autopista AP-7 a Cambrils. Segons va informar un dels dos conductors implicats, l'altra conductora havia marxat del lloc abans de l'arribada de la patrulla.Els agents van fer recerca del vehicle escàpol i van localitzar-lo circulant per la mateixa autopista en sentit sud. En posar-se en paral·lel, els mossos van observar que al vehicle viatjaven dues persones, la conductora i un acompanyant.Els mossos es van situar davant del vehicle per guiar-lo fins a una sortida on fer les comprovacions. Tot i que en un primer moment la conductora va seguir la patrulla, després va començar a reduir la velocitat fins arribar a circular a 60 km/h. Tot seguit, va accelerar per intentar fugir però els mossos els van poder fer aturar al voral.Després d'identificar-los, els agents van escortar el vehicle fins al polígon les Tàpies de l'Hospitalet de l'Infant on volien fer les proves d'alcoholèmia però la conductora s'hi va negar i va quedar detinguda.Després de declarar a comissaria, la detinguda va quedar en llibertat amb el compromís de presentar-se davant de l'autoritat judicial quan sigui requerida.