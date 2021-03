Cambrils limita l'ús del patinet elèctric per la calçada a majors de 15 anys

Els menors d'aquesta edat només podran utilitzar els vehicles de mobilitat personal (VMP) fora de les zones de circulació i acompanyats per adults

Actualitzada 29/03/2021 a les 23:14

Només els joves que tinguin més de quinze anys podran circular per la calçada. Aquesta és una de les mesures que ha aprovat l'Ajuntament de Cambrils per regular l'ús de patinets i bicicletes elèctriques a través de la nova ordenança municipal.

Els menors de quinze anys només podran utilitzar els vehicles de mobilitat personal (VMP) –patinets elèctrics i bicicletes elèctriques– si són adequats a la seva edat i alçada, fora de les zones de circulació i acompanyats d'una persona adulta responsable. L'ús del casc de protecció serà obligatori per als conductors de totes les edats dels VMP i cada vehicle només podrà transportar una persona. La nova ordenança que regula l'ús d'aquests vehicles prohibeix circular per les voreres. Només es podrà circular amb patinets i bicis elèctrics pel costat dret de la calçada i mantenint una distància mínima d'1,5 metres amb vianants i façanes. En els espais reservats per a vianants serà obligatori mantenir les distàncies i, si no és possible, s'ha de baixar del vehicle i caminar pel costat. No es podrà circular amb VMP a una velocitat superior als 25 km/h i els vehicles no poden ser manipulats per alterar-la.

La nova ordenança –que entra en un període d'exposició pública de 30 dies– regula la utilització de tres tipus de vehicles: els vehicles tipus joguina amb velocitat inferior a 6 km/h, els vehicles de mobilitat personal de velocitat entre 6 i 25 km/h i les bicicletes amb pedaleig assistit amb motor elèctric auxiliar de potència contínua màxima de 250 W. Hi ha dos tipus de regulacions, segons si es tracta de vehicles d'ús privat o d'ús comercial. Els establiments de lloguer de patinets elèctrics i bicicletes de pedaleig assistit hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil i patrimonial. Els vehicles propulsats elèctricament amb seient i sense sistema d'autoequilibrat es consideren ciclomotors de tipus L1e i per tant no s'inclouen en aquesta ordenança i es regeixen per una altra normativa.

Entre els principals punts de la nova normativa destaca que els conductors estaran obligats a sotmetre's a proves d'alcohol i drogues, estarà prohibit circular fent servir auriculars, el telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació i només es podrà aparcar els vehicles en zones existents d'aparcar bicicletes. De nit s'haurà de circular amb llums i elements reflectants i s'hauran de respectar totes les normes de circulació.