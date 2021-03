Autoritzada la licitació de cinc contractes per a la conservació i explotació de l'AP-2 i l'AP-7

Actualitzada 30/03/2021 a les 11:36

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la licitació de cinc contractes per a la conservació i explotació de l'AP-2 i l'AP-7 a Catalunya per quan finalitzin les concessions el pròxim 31 d'agost. A partir d'aquell moment, serà l'Estat qui se'n faci càrrec. El Ministeri de Transports contractarà els serveis de conservació i explotació per als cinc sectors de les vies que hi ha a Catalunya per un valor conjunt de 541 milions d'euros. En total, les autopistes de peatge de l'AP-2 i l'AP-7 sumen 375 quilòmetres, que seran gestionats pel Ministeri dirigit pel socialista José Luis Ábalos.