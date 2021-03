Adif licita la redacció del projecte de construcció de pantalles acústiques a Vila-seca

Adif Alta Velocidad ha licitat el contracte de serveis per la redacció del projecte de construcció de barreres acústiques a l'entorn de Vila-seca (Tarragonès), amb un pressupost de 356.084,9 euros i un termini de dotze mesos. Segons Adif, el projecte neix arran de la posada en marxa de la variant del corredor mediterrani entre Vandellòs i Tarragona i pretén minimitzar les afectacions acústiques als veïns de l'entorn a causa l'increment del nombre de trens i de la velocitat que duen. Les pantalles es preveu que s'instal·lin entre el tram de la bifurcació de la Feredat i la de Vila-seca, així com als ramals de connexió amb la variant del corredor.



Projectes similars han estat rebutjats per diferents ajuntaments de la zona, com el de Tarragona o Torredembarra, per l'impacte visual que generen dins les localitats, i hi han presentat al·legacions. Les barreres que preveu instal·lar Adif en aquestes ciutats són de més de cinc metres d'alçada a l'interior dels nuclis urbans.