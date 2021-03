Seixanta-una persones han renunciat a una plaça de residència al Camp de Tarragona

Entre el març i el juny es van paralitzar els nous ingressos als centres, tot i això, la llista d'espera a la regió sanitària s'ha reduït de 884 a 850 persones

Actualitzada 28/03/2021 a les 19:50

Seixanta-una persones han renunciat a la plaça pública en una residència a la regió sanitària del Camp de Tarragona durant el darrer any. La greu desfeta que ha provocat la pandèmia per coronavirus i l'aïllament d'aquests espais per evitar el contagi ha suposat un fre i un motiu de por, sense dubte, per a moltes de les persones que, durant mesos o fins i tot anys, esperen l'accés a una plaça pública per a ells o algun familiar dependent.

El març de 2020, quan tot just es van aturar els ingressos a les residències per a la gent gran a causa del decret de l'estat d'alarma, hi havia 884 persones en llista d'espera per accedir a una plaça pública. D'aquest total, 353 havien renunciat en alguna plaça en alguna ocasió, alguna d'elles fins a tretze vegades, quelcom que permet el sistema sense penalització. El març d'aquest any, la llista d'espera s'ha reduït, però les renúncies han augmentat. Actualment hi ha 850 persones en llista d'espera. D'aquestes, hi ha 61 més que l'any anterior que, tot i poder accedir a una plaça pública, han renunciat a fer-ho. De les 353 renúncies el març de 2020, s'ha passat a les 414 actuals.

Tot i l'aturada dels ingressos durant quasi tres mesos l'any 2020, la llista d'espera s'ha reduït d'un any a l'altre, el que suposa una mostra més de l'alta mortaldat que s'ha registrat en aquests centres i de l'acarnissament d'aquesta pandèmia en persones del col·lectiu de la tercera edat en general. De fet, al conjunt de Catalunya, de les prop de 19.000 persones que restaven a l'espera d'una plaça pública s'ha passat a les 17.000 actuals, aproximadament.

L'estat d'alarma va provocar el tancament de les residències per a les visites i també els nous ingressos. Aquests no es van reprendre fins al juny de 2020 sempre que es donessin les condicions de seguretat recollides en el Pla de desescalada aprovat pel departament de Salut i seguint un seguit de mesures de seguretat. Només podien ingressar nous residents els centres on ja fos implantada la fase I de desconfinament i a espais on el control de la infecció estigués acreditat, amb la no aparició de nous casos durant catorze dies, entre d'altres. El retorn dels ingressos, però s'ha fet amb menys places, cosa que tampoc no ha frenat el descens de les llistes d'espera. I és que, per tal de garantir el protocol de salut pública pel que fa als aïllaments i sectoritzacions es va acordar la reserva del 5% de les places buides en el marc del pla de contingència per a la tardor de 2020 que els departaments de Salut i Treballs, Afers Socials i Famílies va presentar el juliol de l'any passat. Així, a tot Catalunya es va fer la reserva de 2.800 places buides per tal de poder fer aïllaments en cas de contagis. A la regió sanitària de Camp de Tarragona, es van reservar 204 places buides del total de 4.106 places de residències que hi ha –2.704 públiques i 1.198 de privades–.

Retorn als domicilis

La por al contagi i, en concret, en espais residencials, ha quedat palès també pel retorn d'usuàries de residències als seus domicilis. Segons les dades que els departaments de Salut i Afers Socials i Família recollien en el pla de contingència, més de 700 persones grans que vivien en una residència van retornar al domicili familiar entre l'inici de la pandèmia a Catalunya i el juliol de 2020. De fet, el pla de contingència va acordar mantenir la possibilitat que l'entorn familiar del resident sol·licités el retorn temporal i voluntari a casa seva, conservant la plaça residencial.