Qui vulgui accedir ho haurà de fer a peu i estacionar el vehicle al Refugi

Actualitzada 29/03/2021 a les 09:29

A partir d'aquest dilluns 29 de març no es podrà accedir al poble de la Mussara amb vehicle i es limitarà només als serveis d'emergències i personal autoritzat, segons ha indicat l'Ajuntament de Vilaplana.Amb aquesta mesura, el consistori vol preservar l'entorn del poble deshabitat i els espais naturals que l'envolten. Qui vulgui podrà accedir a la Mussara caminant pel camí tradicional que transcorre del Refugi al poble o bé a peu per la carretera.En els darrers dies, la brigada de carreteres de la Diputació de Tarragona ha arranjat l'aparcament del Refugi de la Mussara, ja que és aquest el lloc on els vehicles podran estacionar o bé girar i tornar cap a la carretera T-704.