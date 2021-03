La Pobla de Mafumet millora els serveis del carrer Major

Els carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat de la Pobla de Mafumet estan en obres. A través d'un projecte de millora integral que inclou tant l'aspecte exterior com els serveis soterrats que subministren d'aigua, llum i gas als domicilis dels carrers inclosos en el projecte.

Els treballs van donar inici el passat mes de novembre i finalitzaran, previsiblement, a principis del mes de maig, després que uns imprevistos en els treballs associats a la conducció d'aigües hagin endarrerit el termini inicial, fixat per a finals de març. El projecte suposa una inversió de 855.832,75 euros, que l'Ajuntament sufraga íntegrament.

Un cop finalitzada la intervenció, els residents als carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat disposaran d'unes vies adaptades als nous temps. Entre les millores que permetrà introduir aquesta actuació, en destaca la renovació, ampliació o potenciació dels serveis soterrats.



En aquest àmbit està inclosa l'ampliació de la xarxa de gas canalitzat, habilitant a cada habitatge un punt de connexió a la xarxa. A més, s'està renovant completament la xarxa de clavegueram, creant dues xarxes paral·leles, una d'elles per a les aigües residuals i una altra per a les aigües pluvials. De la mateixa manera, també està sent renovada la instal·lació d'aigua potable, mitjançant la creació de noves arquetes i punts de reg, o bé substituint i adequant els ja existents per deixar-los a nivell rasant.

Pel que fa als treballs de superfície, l'Ajuntament ha previst la substitució de l'enllumenat públic actual per un altre dotat de punts de llum de tipus led, fixats a la façana. Aquest nou sistema inclourà, a més, un controlador per atenuar la il·luminació al 70% entre la mitjanit i les 6 h de la matinada.

També està prevista la supressió de les voreres a diferent nivell de la calçada, per la qual cosa s'està creant un paviment a un sol nivell.

Un cop tancada aquesta fase, els treballs es veuran completats amb el pintat de la senyalització horitzontal, així com amb la renovació de la senyalització vertical.

Finalment, està prevista la renovació, reposició, adequació o reparació de papereres i jardineres, que acabaran de configurar el nou aspecte d'ambdues vies. A la pràctica, aquesta intervenció suposa donar continuïtat als treballs de millora del nucli antic realitzats en els anys previs, i que ara tenen translació també als carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat.