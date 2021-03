La Guàrdia Civil intervé un mico tití d'uns set anys d'edat en Alcover

Actualitzada 29/03/2021 a les 14:49

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil ha intervingut un mico tití de pinzell blanc, després de ser localitzat en un habitatge d'Alcover, ben cuidat i en aparent estat de bona salut.Les actuacions es van iniciar en tenir coneixement de la possible tinença il·lícita d'un animal d'una espècie protegida pel perill d'extinció en la que es troba.Agents del SEPRONA acompanyats d'una biòloga pertanyent a la Fundació FAADA i un membre de la Fundació d'Acolliment d'Animals Exòtics AAP Primadomus es van personar al domicili d'Alcover. Allí van localitzar un exemplar de mico tití de pinzell blanc d'uns 7 anys d'edat, en bon estat de salut.Després de comunicar a la propietària, que la tinença de primats per part de particulars està totalment prohibida, aquesta va lliurar voluntàriament l'animal. Se li va aixecar una acta d'aprehensió, per una infracció en matèria de contraban, lliurant l'animal, en qualitat de dipositària, a la Fundació AAP Primadous, a disposició de l'Organisme de Duanes i Impostos Especials de Tarragona.El mico tití (Callithrix jacchus) és originari dels països centro americans, concretament del Brasil. Mesura entre 18 i 25 cm de longitud, pes entre 400 i 500 gr., i la seva introducció per particulars a Espanya es realitza de manera il·legal.La Guàrdia Civil i la Fundació Primadomus tenen signat un acord de col·laboració, pel qual aquesta associació es fa càrrec dels primats i altres mamífers exòtics intervinguts.