La Fira del Vi de Falset planteja una edició híbrida amb activitats virtuals i degustacions als cellers

El certamen vol que la comarca del Priorat es converteixi en un «recinte firal» si la covid-19 ho permet

Actualitzada 29/03/2021 a les 15:28

La 26a edició de la Fira del Vi de Falset serà híbrida si les restriccions per la covid-19 ho permeten. L'organització ha informat aquest dilluns que planteja combinar una edició en línia que es farà entre el 30 d'abril i el 2 de maig, amb degustacions presencials als diversos cellers de la DO Montsant i la DOQ Priorat. D'aquesta manera, la fira proposa als cellers que es converteixin en els estands i que la comarca esdevingui un «recinte firal» per si mateixa durant el mes de maig. De totes maneres, amb l'objectiu de garantir la seguretat sanitària d'acord amb la normativa existent, l'activitat que la Fira del Vi i els cellers ofereixen no serà una visita, sinó més aviat una degustació a peu de vinya o en un espai ventilat i prou gran.La Fira del Vi subratlla que les persones que vulguin participar en les activitats presencials hauran de reserva plaça mitjançant el web del certamen. «Davant la impossibilitat de tenir grans concentracions de gent en un sol espai, aquells que ho vulguin podran desplaçar-se als cellers amb la idea de tastar i comprar els vins de manera semblant a com ho farien si celebréssim el certamen a Falset», explica l'alcalde, Carlos Brull. En cas que al maig les mesures desaconsellin o no permetin la iniciativa, l'organització posposarà aquesta fórmula per a una altra data.De la seva banda, l'edició en línia inclourà diverses activitats, concerts i tastos virtuals que, com el 2020, s'emetran en les plataformes virtuals del certamen. L'organització subratlla que l'objectiu «no és cap altre que la Fira del Vi, malgrat les circumstàncies, segueixi sent una plataforma al servei del sector vitivinícola i que ajudi a dinamitzar la comarca, en uns moments tan complicats com els actuals».