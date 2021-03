Front comú per reclamar la constitució del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

El fòrum d'administracions locals pel parc natural de les Muntanyes de Prades el formen els 22 ajuntaments inclosos en l'àmbit geogràfic i els consells comarcals de l'Alt Camp, el Baix Camp, les Garrigues i el Priorat.En el manifest publicat aquest dilluns, els ens locals subratllen que el conjunt orogràfic de les Muntanyes de Prades és un espai natural de primer ordre a Catalunya de gran interès biogeogràfic, amb valors excepcionals de geo, biodiversitat i paisatges, acompanyats de múltiples elements del Patrimoni cultural material i immaterial.La reivindicació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, recorden, es remunta a l'any 1976 per part de la comunitat científica del país. Posteriorment, el Parlament de Catalunya ha instat en diverses ocasions els governs de la Generalitat a la seva declaració, i tècnicament en la planificació dels espais naturals de Catalunya, es considera necessària la seva declaració, afirmen.Les Muntanyes de Prades, continua el manifest, són el territori forestal continu més extens de la Catalunya mediterrània, on la major part dels boscos no presenten una planificació ni una gestió activa i, per tant, es troben sotmesos als riscos ambientals que aquest fet comporta. «L'aforestació aquí representa una important amenaça, que s'agreuja amb el despoblament dels pobles de muntanya. Aquesta dinàmica precisa desenvolupar polítiques i mesures per dinamitzar el desenvolupament socioeconòmic i la millora de les condicions de vida de la població», defensen les administracions.Segons el fòrum, «és evident la importància creixent dels parcs naturals per fer front a les crisis climàtica i de pèrdua de biodiversitat i per la revitalització socioeconòmica del món rural a les zones de muntanya». Per això, insisteixen, és imprescindible crear un organisme integrador de la gestió de la unitat funcional de les Muntanyes de Prades, per tal de poder actuar preventivament i gestionar de forma activa els actius del territori, amb l'objectiu de preservar el patrimoni biològic, científic, paisatgístic, paleontològic, històric i sociocultural d'aquesta àrea geogràfica.A més, subratllen que cal que aquestes muntanyes disposin dels recursos i les eines adequades per fer front al repte de la gestió territorial, i perquè s'adeqüin les inversions que es destinen a la zona, als serveis ambientals, socials i ecosistèmics que aporta al conjunt del país.El fòrum d'administracions locals va néixer arran d'una reunió d'alcaldes i alcaldesses a Capafonts el gener del 2020. Aquella trobada, apunten, va permetre assolir l'objectiu d'unitat i consens entre ajuntaments i consells comarcals vers la necessitat de la declaració urgent del Parc Natural. Al llarg de l'any 2020, s'han aprovat mocions als ajuntaments i consells comarcals en favor de la declaració urgent d'aquesta figura, i mitjançant la publicació del manifest emplacen la societat a implicar-s'hi per fer-la possible.