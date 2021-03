Cinc estudiants de la demarcació aspiren a guanyar el 'màster xef' català

Actualitzada 29/03/2021 a les 08:18

El Palau de Congressos de Tarragona acollirà el proper dimarts 20 d'abril la tercera de les quatre semifinals dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, el màster xef de les Escoles d'Hostaleria de Catalunya. La de Girona ja es va celebrar el 24 de març, mentre que la de Lleida tindrà lloc el 13 d'abril i la de Barcelona es farà el dia 27, totes elles amb dates sempre subjectes a l'evolució de la conjuntura sanitària. Lògicament, totes les proves es realitzaran sota els més estrictes protocols de seguretat anticovid- 19. L'elecció del millor estudiant de cuina de Catalunya es realitza a través d'un concurs gastronòmic inspirat en el format màster xef i obert a totes les escoles d'hostaleria de Catalunya, públiques i privades. El jurat ha seleccionat a cinc candidats de Tarragona, dels quals un màxim de tres passaran a la fase final. Aquesta se celebrarà el proper mes de maig al Pavelló de l'Oli de les Borges Blanques. Els escollits per a les semifinals cuinaran un aperitiu i un plat autòcton principal que, durant la seva elaboració, posi en valor l'excepcional oli verge extra de Les Borges Blanques. Els escollits per a la semifinal de Tarragona són dos alumnes de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils, Joan Zamorano, per les seves migas del abuelo i César Torrico, amb una anguila kabayaki a la catalana, que se sumen a altres tres de l'Escola de Cuina Villa Retiro de Xerta: Guillem García –cua de bou–; Joan Taltavall –terrina de melós–; i Enrique Jorge –peix a baixa temperatura–. Els primers Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, amb l'impuls de l'Ajuntament de Les Borges Blanques (Lleida) i l'apadrinament dels famosos germans Torres, neixen com a homenatge a la figura del cuiner català Josep Lladonosa i Giró, nascut l'any 1938, i que és una figura cabdal de la cultura gastronòmica mediterrània amb nombroses distincions, –entre elles la Creu de Sant Jordi–, per la seva ingent tasca de recerca i documentació històrica sobre la cuina catalana. El jurat està integrat pel mateix Josep Lladonosa, xef del restaurant 7 portes de Barcelona; els germans Torres, del restaurant Cuina Torres de Barcelona, que té dues estrelles Michelin; Josep Moreno, del restaurant Deliranto de Salou, amb una estrella Michelin; Carme Picas, del restaurant El Ginjoler de Sant Feliu de Guíxols, membre del col·lectiu de Cuineres i Cuiners Km. 0 de Catalunya; Xavier Benet, del restaurant Benet de Les Borges Blanques, amb presència a la Guia Michelin; Pere Chias, president del Gremi de Restauració de Barcelona i la nutricionista Elena Maestre Gonzalez, membre de la Junta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, professora de la Facultat de Medicina i ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i vicedirectora del StartUB. Aquest selecte grup de professionals valorarà aspectes com el sabor, la textura, l'aroma, la presentació o la innovació per a atorgar la puntuació. L'organització i gestió d'aquesta primera edició dels Premis Josep Lladonosa només s'ha pogut portar endavant gràcies a l'impuls i al compromís mostrat per importants marques vinculades al món de la gastronomia, que van participar el passat mes de desembre en la presentació oficial dels guardons, presidida per la consellera d'Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, i l'alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir.